Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray'a ait tren arıza yaptı
Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray'a ait tren Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu seferler Florya-Halkalı arasında tek şeritten sağlanıyor.
Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu seferler Florya-Halkalı arasında tek şeritten sağlanıyor.
Gebze-Halkalı arasında sefer yapan Marmaray’a ait tren, Mustafa Kemal durağında arıza yaptı. Arıza sonucu yolcular başka trene aktarıldı. Florya-Halkalı arasında seferler tek şeritten sağlanıyor. Yaklaşık iki saatin ardından arıza yapan tren Halkalı istasyonuna çekildi. İstasyonda arıza giderme çalışmaları devam ediyor.
Marmaray’ın, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Halkalı-Florya arasında tek yol işletmeciliği yapılmaktadır. Trenlerimizde gecikmeler yaşanabileceğini bildirir, iyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verdi.