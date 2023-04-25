Gebze Kitap Fuarı başlıyor

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Gebze Kitap Fuarı kapılarını tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı söyleşisi ile açacak.

Gebze Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Gebze Kitap Fuarı kapılarını açıyor. 29 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleşecek olan Gebze Kitap Fuarı’nın tüm hazırlıkları tamamlandı. Yüzlerce yayınevi ve yazarın katılımı ile gerçekleşecek etkinlik kapılarını ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile açacak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek Gebze Kitap Fuarı’nın ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli tüm kitapseverleri fuara davet etti. Gebze Kitap Fuarı binlerce kitabı meraklıları ile buluşturmasını yanı sıra imza günleri, söyleşi ve konferanslara da ev sahipliği yapacak. Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan söyleşi ve konferanslarda alanlarında uzman birçok ünlü isim ağırlanacak.