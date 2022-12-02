Gebze'nin 6 caddesi ışıl ışıl oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze ilçesinde bulunan 6 caddeye 335 dekoratif aydınlatma direği konuldu.

Modern aydınlatma sistemleriyle vatandaşların geceleri daha kolay yürüyebilmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de de çalışmalarını sürdürdü. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekiplerince, yoğun ulaşım yerlerinden Yeni Bağdat, İsmetpaşa, Körfez, Issıkgöl, Topal Osman Ağa ve Ankara Caddesi’nde eski tip çelik direkleri sökerek, yerine 7 bin 720 metre uzunluğunda 335 gövdesi LED’li dekoratif aydınlatma direkleri konuldu. 650 armatürün kullanıldığı aydınlatma sisteminde caddeler estetik görünüme kavuştu. Aydınlatma çalışmışlarının Gençlik, Bahar, İlyasbey ve Şehit Numan caddelerinde de süreceği öğrenildi.