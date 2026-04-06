Gebze'nin cevher çocukları için ilk ders zili çaldı

Gebze’de özel yetenekli öğrencileri bilim, teknoloji ve felsefeyle buluşturmayı hedefleyen "Cevher Çocuk Projesi" kapsamındaki eğitimler başladı.

Gebze Belediyesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Arapçeşme Bilim ve Sanat Merkezi’nde ilk ders zili çaldı. Öğrencilerin disiplinlerarası bir eğitim modeliyle öğrenme yolculuklarına ilk adımı attıkları programın açılışına; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik katıldı.

"Keşfetmek, düşünmek ve tasarlamak modeliyle yeni nesli inşa etmeliyiz"

Açılış programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, projenin temel vizyonuna değinerek, "Ülkemizin geleceği olan cevher çocuklarımızın yeteneklerini, düşünmenin felsefi boyutunu ve üreten yönünü tespit etmek için bu çalışmayı başlattık. İçinde bulunduğumuz çağ artık bilgi çağı; keşfetmek, düşünmek, tasarlamak ve hayata geçirmek modeliyle yeni bir nesil inşa etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, özel yetenekli öğrencilerin erken yaşta doğru yönlendirilmesinin önemine dikkati çekerek projenin bu yönüyle büyük bir değer taşıdığını vurgularken; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik ise üniversite olarak böylesine nitelikli bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin gelişimine sunacakları akademik desteğin kesintisiz süreceğini kaydetti.

İki yıl sürecek kapsamlı eğitim müfredatı

Özel yetenekli öğrencilerin analitik ve pratik becerilerinin eş zamanlı olarak geliştirilmesinin hedeflendiği proje kapsamında eğitimler 2 yıl sürecek.

Hafta sonları gerçekleştirilecek derslerde öğrenciler; Yaşam Becerileri, Yazılım, Felsefe, Gastronomi, Girişimcilik, Nümizmatik, Yapay Zeka ve Üretkenlik gibi birbirinden farklı ve geleceğin dünyasını şekillendirecek alanlarda eğitim alacak.