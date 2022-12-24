Gebze'ye yeni nesil konsept park

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde birbirinden farklı donanım ve fonksiyonları da içinde barındıran yeni nesil konsept parkın açılışı çocuklarla birlikte yapıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalleleri yeni nesil konsept parklarla donatmaya devam ediyor. Çocuklar için oyun gruplarının yanı sıra basketbol, voleybol gibi farklı spor sahalarıyla donatılan yeni nesil konsept parkların bir yenisini de Cumhuriyet Mahallesine kazandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, parkın açılışını mahalleli çocuklar ve gençlerle birlikte yaptı. Çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun ve gösterilerin yer aldığı parkın açılış törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Parkın açılış kurdelesini mahalleli çocuklar ve protokol üyeleriyle birlikte kesen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çocuklarımız, gençlerimiz hizmetlerin ve her şeyin en güzeline layık. Mahallelerimizde çocuklarımızın yanı sıra gençlerimizin de güven içerisinde spor yapabileceği, oyun oynayabileceği yeni nesil konsept parklarımızı imalatına hız verdik. Bu çalışmalar çerçevesinde 7’si yeni nesil konsept park olmak üzere 26 yeni park yaptık. Ayrıca 8 parkı da baştan aşağıya yeniledik. Bugün açılışını yaptığımız konsept park yeni format anlayışı ve zengin donatılarıyla farklı yaş gruplarına hitap edecek. Çocuklarımız, gençlerimiz güzel ve kullanışlı bir parkın sahibi oldu. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.