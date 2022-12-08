Gebze zabıtası kasap denetiminde

Gebze’de zabıta ekipleri veteriner hekim ve gıda mühendisi eşliğinde kasap ve soğuk hava depolarında denetim yaptı.

Ekipler denetimlerinde etlerin rengi, kokusu, muhafaza şartları, kesim tarihleri ile nereden temin edildikleri, sakatat ve kanatlı hayvan etlerinin son kullanma tarihleri, karkas etlerde yetkili kesimhane mührü olup olmadığı, özellikle soğuk hava depolarında etlerin yerle temasının olmaması, askıda et aralığı arasında mesafelerin olması, duvar ve benzeri yerlere temas etmemesi, müşteriyi aydınlatıcı fiyat listesi olup olmadığı gibi çeşitli durumları denetledi. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan ticari faaliyette bulunan ve kurallara uymayan iş yerlerine idari yaptırım uygulayan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin belirlenen periyotlarda sürdürüleceği bilgisini paylaştı.