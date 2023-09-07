Gebzeli öğrencilere kırtasiye desteği

Gebze Belediyesi, okulların açılmasına günler kala ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye malzemesi hediye etti.

Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda 4 bin öğrenciye kırtasiye, eğitim seti ve okul kıyafeti yardımı yapıldı. 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni dönem öncesi eksiklerini tamamlayan öğrenciler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti.

Konuya ilişkin konuşan Başkan Büyükgöz, "2023-2024 eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Gebze’mizde eğitim öğretim hayatına başlayacak olan evlatlarımıza çanta ve okul kıyafeti yardımlarını başlatmış bulunuyoruz. Yaklaşık 4 bin civarında evladımıza ihtiyaç duydukları eşyaları teslim edeceğiz. Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğitim almaları en öncelikli konularımızın başında geliyor. Dolayısıyla, belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak eğitimde, sporda ve sosyal faaliyetlerde gençlerimizde altyapı sunmaya devam ediyoruz. Daha fazlası gerekirse daha fazlasını sunmaya gayret edeceğiz" dedi.