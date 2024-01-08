Gebzeli öğrencilerin yeni gözdesi: 'Güzide Gençlik Merkezi'

Gebze Belediyesi’nin son teknolojik donatılarla projelendirerek hayata geçirdiği Güzide Gençlik Merkezi’nde başta liseli öğrenciler olmak üzere tüm gençlere eğitim, spor, sosyal medya ve psikolojik danışmanlık gibi pek çok farklı alanda hizmet veriliyor.

Eski adliye binasının baştan aşağı yenilenerek modernize edilmesiyle merkez haline dönüştürülen kent merkezindeki Güzide Gençlik Merkezi, başta lise öğrencileri olmak üzere tüm gençlere hitap eden teknolojik altyapısı ve eğitimleriyle adeta gençlerin yeni gözdesi haline geldi. Türkiye’nin ilk XR laboratuvarına sahip Güzide Gençlik Merkezi’nde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere hem akademik hem de sosyal destek veriliyor.

Hizmete açıldığı andan itibaren gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Güzide Gençlik Merkezi bünyesinde edebiyat sınıfları, matematik sınıfları, kütüphane, dergihane, sesli kitap atölyesi, çok amaçlı eğitim salonları, psikolog, aile danışmanı, istihdam ofisi, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra 3D yazıcı, robotik kodlama atölyesi, uçuş simülatörü, Playstation 5, sanal gerçeklik oyun alanları, game center, müzik stüdyosu, yazılım atölyesi, araba simülatörü, geleneksel masa oyunları, lazer-tag, bilardo- langırt- masa tenisi bulunuyor.

Kayıtlı 350 öğrencinin katılımıyla derslerin ve eğitimlerin devam ettiği Güzide Gençlik Merkezi her gün 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Türkiye’de liseli öğrencilere yönelik hayata geçirilen tek merkez olma özelliğini taşıyan Güzide Gençlik Merkezi, kapsamlı ve geniş kütüphanesiyle öğrencilere 7 binin üzerinde eser sunuyor.