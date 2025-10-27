Gebzespor bilet gelirlerini DMD hastası Uras'a bağışladı

TFF 2. Lig ekibi Gebzespor, hafta sonu Menemen FK ile oynadığı maçın bilet gelirlerini DMD hastası Uras Ege’ye bağışlayacağını ilan etmişti. Kulüp, 576 bin 630 TL’yi ailenin valilik izinli hesabına yatırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Gebzespor, dün sahasında Menemen FK ile 1-1 berabere kaldı. Kulüp maçın tüm bilet gelirlerini, duchenne musküler distrofi (DMD) kas hastası olan 4 yaşındaki Uras Ege Tekin’e bağışladı. Karşılaşmadan günler önce gelirin, umut olmak için aileye bağışlanacağını ilan eden kulübün taraftarları, 15 bin kişi kapasiteli Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda 100 TL’den satışa çıkarılan biletleri satın alarak tribünleri doldurdu.

Karşılaşma öncesinde Uras Ege, annesi Sibel Tekin ve babası Metin Tekin, kulüp başkanı Yusuf Öztürk ile birlikte tüm tribünleri dolaşarak taraftarı selamladı. Tribünlerden aileye alkışlarla moral verildi. Müsabaka günü toplanan 576 bin 630 TL ailenin valilik izinli hesabına aktarıldı.

Gebzespor Kulübü, "Uras Ege’nin sağlık yolculuğunda bir adım olmanın gururunu bizlere yaşatan büyük Gebzespor taraftarına teşekkür ederiz" ifadelerini paylaştı. Kulüp başkanı Yusuf Öztürk ise, "Herkes insan olabilir ancak vicdan taşımak başka bir şey" değerlendirmesinde bulundu.