Gece açlığı çekenler dikkat

Gece uykusundan açlık hissiyle uyanmak sadece psikolojik değil, gizli bir metabolik hastalığın habercisi olabilir. Uzmanlar, bu durumun gizli hipoglisemi ve insülin direnci gibi ciddi sağlık sorunlarına işaret edebileceğini dile getirdi.

Gece uykusundan açlık hissiyle uyanıp mutfağa yönelenlerin sayısı az değil. Ancak uzmanlara göre bu durum, basit bir alışkanlıktan öte vücudun verdiği önemli bir sağlık sinyali olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan Esen, gece yemek yeme davranışının metabolik bir hastalığın habercisi olabileceği uyarısında bulundu. Gece yemek yeme sendromunun uzun yıllar yalnızca psikolojik bir sorun olarak değerlendirildiğini belirten Dr. Esen, "Bu davranış bazı bireylerde gizli hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) ya da erken evre insülin direnci gibi metabolik rahatsızlıkların belirtisi olabilir" dedi.

"Bu bir irade meselesi değil"

Gece yemek yeme davranışının çoğu zaman kişisel disiplin eksikliğiyle ilişkilendirildiğini söyleyen Esen, "Oysa bazı kişiler biyolojik olarak gece saatlerinde aç uyanmaya yatkındır. Bu bir zayıflık değil, vücudun kendi iç dengesini sağlama çabasıdır. Bu nedenle suçluluk hissedilmemeli" ifadelerini kullandı.

Kan şekeri dengesizliği alarm verebilir

Gece saatlerinde özellikle şekerli ve karbonhidrat ağırlıklı besinlerin tercih edilmesinin dikkat çekici olduğunu kaydeden Dr. Esen, "Vücut, düşen glukoz seviyelerini dengelemek için kişiyi uyarabilir. Bu da bireyin ani bir açlıkla uyanmasına neden olur. Eğer bu durum sıklaşırsa, bir sağlık probleminin işareti olabilir" şeklinde konuştu.

Belirtiler dikkatle izlenmeli

Dr. Esen, gece açlık hissiyle birlikte şu semptomlara sahip olanların mutlaka bir iç hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini belirtti.

"02.00-04.00 saatleri arasında yemek yeme ihtiyacı, sabah yorgun ve halsiz uyanma, gün içinde sık sık tatlı yeme isteği, bel çevresinde yağlanma, sabahları iştahsızlık, akşam saatlerinde artan iştah."

Tanı ve tedavi nasıl yapılmalı?

Gece yeme davranışının altında metabolik bir neden olup olmadığını belirlemek amacıyla bazı testlerin yapılması gerektiğini söyleyen Esen, "Açlık ve tokluk kan şekeri, insülin düzeyleri, HbA1c, kortizol seviyesi, karaciğer fonksiyon testleri ve lipid profili gibi ölçümler tanı koymada oldukça etkili. Uygun beslenme planı ve yaşam tarzı düzenlemeleri ile bu durum kontrol altına alınabilir. Gece yemeleri sadece bastırılmamalı, altında yatan nedenler araştırılmalı" diyerek uyarıda bulundu.

"Alışkanlık değil, semptom olabilir"

Dr. Esen, gece yemek yeme davranışının basit bir alışkanlık olarak değerlendirilmesinin yanlış olacağını vurgulayarak "Bu tablo, tıbbi değerlendirme gerektiren bir sağlık belirtisi olabilir. Dolayısıyla bu tür durumlarda zaman kaybetmeden uzman görüşü alınmalı. Gece açlığı yaşayanlar mutlaka iç hastalıkları uzmanına başvurmalı. Gece yemeleri alışkanlık değil semptom olarak değerlendirilmeli. Gereksiz diyetlerle bastırmak yerine, kan tahlilleri ile kök neden araştırılmalı" diye konuştu.