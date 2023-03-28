Gece boyu çakan şimşek gökyüzünü aydınlattı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde başlayan lodos, yağmurla birlikte etkisini arttırdı. Ardı ardına çakan şimşekler ise gecenin karanlığını aydınlattı. Korku filmlerini aratmayan görüntüler cep telefonuna yansıdı.

Gece boyu çakan şimşek gökyüzünü aydınlattı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde başlayan lodos, yağmurla birlikte etkisini arttırdı. Ardı ardına çakan şimşekler ise gecenin karanlığını aydınlattı. Korku filmlerini aratmayan görüntüler cep telefonuna yansıdı.

Rüzgarın şiddeti evlerden bile hissedildi. Camlar ve perdelerde rüzgârın etkisiyle sallandı. Lodos, yağmur etkisini sürdürüyor.