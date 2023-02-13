Gece eksi 24'e düşen hava sıcaklığı Erzurum'u dondurdu

Erzurum’da soğuk havanın etkisiyle şadırvanlar buz tuttu. Gece eksi 24 e düşen hava sıcaklığı kent merkezini dondurdu.

Kent genelinde gece saatlerinde eksi 24’e düşen hava sıcaklığı Erzurum’u dondurdu. Şadırvanlar ve merdivenler buz tutarken çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bazı esnaflar oluşan buz sarkıtlarını ellerindeki malzemelerle kırarken. Yüksek çatılarda bulunan buz sarkıtları ve merdivenlerde oluşan buzlanmalar ise vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Öte yandan meteoroloji 12’nci bölge müdürlüğü ise önümüzdeki günlerde hafif kar yağışlı olacağı, buzlanma ve don olaylarının gerçekleşeceği bildirildi.