Gece kulübünde başlayan kavga sokağa taştı: 1 kişi bıçaklanarak yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gece kulübünde başlayan kavga sokağa taştı. Kavga neticesinde bir kişi sol bacağından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit Barlar Sokağı olarak bilinen Şahabettin Bilgisu Caddesi’nde bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübünde iki grup arasında başlayan tartışma dışarıda kavgaya dönüştü. Kavga neticesinde bir kişi sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, bıçaklama eylemini gerçekleştirip kaçan şahıs ya da şahısları yakalamak için soruşturma başlattı.