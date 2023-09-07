Gece kulübünde çıkan silahlı kavgada flaş gelişme

Bursa’da dün gece barda gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi ödü, 3 kişi yaralandı. Bara eğlenmeye gelen gençlerin cinayet öncesi mekanda çektirdikleri fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğrafta ölen Gökhan Kılıç ve yaralı iki arkadaşı yer aldı.

Olay, Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’ndaki barda gece 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre gece kulübünde gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlisi tarafından dışarı çıkartılmak istenen arkadaş grubu duruma tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesiyle arkadaş grubu güvenlik görevlisi tarafından kapının önüne çıkartıldı. Gece kulübünün güvenlik görevlisi Güçlü Ş.E yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.’ya ateş etmeye başladı. Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E.’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kavgada Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı Gökhan Kılıç’ın hastanede hayatını kaybettiği, Muhammet O.’nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli Çağlar B., yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.

Arkadaş grubundan; ölen Gökhan Kılıç, yaralı arkadaşı Muhammet O. ve Çağlar B.’nin olaydan önce çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyalarında yer aldı