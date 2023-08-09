Gecekonduda korkutan yangın: Yangında tartışma çıktı 2 gözaltı

Tekirdağ Çerkezköy’de Bağlık Mahallesi’nde bir gecekonduda çıkan yangın önce mahalleliye ardından itfaiye erlerine zor anlar yaşattı. Yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye erlerine ‘geç kaldınız’ gerekçesiyle zorluk çıkaran iki kişi polis tarafından gözaltına alınırken, rüzgara rağmen itfaiye erlerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangında Özcan-Emine D. çiftine ait ev kullanılamaz hale geldi.

Çerkezköy Bağlık Mahallesi Aksu Sokak 8/1’de Özcan-Emine D. çiftine ait gecekondunun çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. angının çıktığı gecekondunun yanında bulunan 4 katlı apartmanda oturan mahalle sakinlerinden Hasan Ö.’nün yangın bölgesine itfaiye hortumunu sermekte olan itfaiye eri B.A. ile ‘nerede kaldınız neden zamanında müdahale etmiyorsunuz’ tartışması yaşadığını gören oğlu Miraç Ö. de sözlü ve fiziki tartışmaya dahil oldu. Bu esnada itfaiye eri M.K. de yangına müdahale eden meslektaşı B.A’yı koruma refleksi ile baba Hasan Ö.’yü uzaklaştırmak isteyince tartışmaya önce mahalleli ardından da polis ekipleri müdahale etti.

Yangında sol kolundan hafif şekilde yaralanan Hasan Ö., olay yerinde 112 ekipleri tarafından yapılan tedavisinin ardından polis karakoluna götürüldü.

İtfaiye ekipleri de yangına müdahale esnasında kendilerine zorluk çıkartıp görevlerini yapmaya engel olan baba ve oğuldan şikayetçi oldu. Gecekondu evi kullanılamaz hale gelen ve ‘Ben şimdi ne yapacağım, bin bir zorlukla aldığım bütün eşyalarım yıllarımın birikimi evim kül oldu. Ben şimdi ne yapacağım?’ diyerek göz yaşlarına hakim olamayan Emine D.’yi ise komşuları teselli etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.