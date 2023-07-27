Geçen yıl deneme amaçlı toprakla buluşan karakılçık buğdayının hasadı yapıldı

Bilecik’te geçen yıl deneme amaçlı toprakla buluşturduğu ata tohumu karakılçık buğdayının hasadı gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından tarımsal faaliyetlere destek sağlamak ve çiftçiye ata tohumu temin etmek amacıyla başlatılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Pelitözü Mahallesinde 20 dönümlük alana ekilen karakılçık buğdayının ilk hasadı yapılırken, buğdaylardan elde edilecek ürünler, sosyal tesislerde ve anaokullarına yapılacak desteklerde kullanılacağı bildirildi.

"Her ne kadar buğdaylarımız yatık bir şekilde görünseler de beklediğimizin üzerinde bir verim aldık"

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, hasat ile ilgili yaptığı açıklamada beklentinin üzerinde bir verim aldıklarını söyleyerek, "Bilecik Belediyesi olarak Pelitözü Mahallemizde geçtiğimiz aylarda 20 dönüm alana karakılçık buğdayı ekmiştik. Şimdi hasat zamanı, şimdi verim alma zamanı. Her ne kadar buğdaylarımız yatık bir şekilde görünseler de beklediğimizin üzerinde bir verim aldık. Bu yıl çok fazla yağış vardı. Ama bu bizim verimimizi etkileyen bir süreç olmadı. Karakılçık buğdaylarımızın hasadını yaptıktan sonra bizden talep eden vatandaşlarımıza ata tohumumuzu dağıtacağız. Aynı zamanda buğdaylarımız değirmenlere gidecek, un olacak sosyal tesislerimizde, anaokullarımızda ekmek olarak geri dönecek. Projemizin tüm ülkemize yayılmasını umut ediyoruz" dedi.