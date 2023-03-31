Geçici dükkanlara kalıcı çözüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da ticari haraketliliğin başlaması için kurulacak geçici dükkan alanlarının altyapı hizmetlerini üstlendi. Antakya ve Defne’de toplam 581 geçici dükkanın konumlandırılacağı 5 ayrı bölgede zemin düzenleme çalışmalarına başlandı.

Hatay’da geçici barınma sorununun çözümü için başta Bursa olmak üzere büyükşehir belediyeleri, kamu kurumları ve STK’lar yoğun bir çaba harcarken, ticari hayatın başlaması için bölgede geçici dükkanlar oluşturmak için de düğmeye basıldı. Hatay’da 3 ayrı bölgede 2 bine yakın konteyner kurulumu, seyyar tuvaletlerin hazırlanması ve yardımların dağıtımı görevlerini aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ticari hayatın başlaması için de önemli bir görev üstlendi. Hatay’ın koordinatör valilerinden Burdur Valisi Ali Arslantaş’ın yönlendirilmesiyle belli bölgelerde kurulacak geçici dükkan alanlarının altyapısını Bursa Büyükşehir Belediyesi hazırlayacak.

Hayat devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hatay’da yaşamın bir an önce normale dönmesi için geçici konut sorununun çözümünün yanında ticari faaliyetlerin de artık başlaması gerektiğini söyledi. Yaşanan büyük felaket ve acıya rağmen hayatın devam ettiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Antakya ve Defne’de 3 ayrı bölgeye kurulacak toplam 280 geçici dükkanın konumlandırılacağı alanlardaki yerleşim planlarını hazırladık. Buralarda zemin düzenleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, ıslak zemin düzenlemeleri de BUSKİ ekiplerimiz tarafından yapılacak. Biz çalışmaları tamamladıktan sonra, dükkanların kurulumları valilik tarafından yapılacak. Yine Antakya otogar ve sebze haline kurulacak 301 geçici dükkanla ilgili yerleşim projelerini tamamladık. Buradaki ıslak zeminler de BUSKİ ekiplerimiz tarafından yapılacak ancak şuan her iki alanda hasarlı binalar bulunduğu için çalışmaya başlamadık. Yıkım tamamlandıktan sonra burada da çalışmaları başlatacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’da hayat normale dönene kadar canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.