TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Silivri Temsilciliği’nden Depreme Duyarlılık Sergisi: Geçmişin Acıları Yeniden Hatırlandı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Silivri Temsilciliği tarafından düzenlenen Depreme Duyarlılık Sergisi, 25 yıl önce yaşanan büyük depremin acı hatıralarını bir kez daha gözler önüne serdi. Sergiye, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel ile birlikte katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bu anlamlı etkinliğin önemine dikkat çekti.

Başkan Balcıoğlu, serginin, geçmişte yaşanan derin yaraların unutulmadığını ve depremin ardından geride kalan izlerin hala hatırlandığını vurgulayarak, “Bu sergi, hepimize deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor. Bu anlamlı sergiyi düzenleyen TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Silivri Temsilcisi Mustafa Perçemli'ye ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum,” dedi.