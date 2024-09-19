Geçtiğimiz hafta sözlenmişti: Sakaryalı şehidin görüntüleri yürekleri dağladı

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde trafik kontrol noktasında ‘dur’ ihtarına uymayan motosikletlinin çarpması neticesinde şehit olan, geçtiğimiz hafta sözlendiği ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğu öğrenilen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’ın (27) ‘Çanakkale Şehitlerine’ adlı şiiri okurken çekilen görüntüleri yürekleri dağladı.

Ordu-Giresun karayolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesi görevinde dün saat 09.50 sıralarında durdurulmak istenilen A.T.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet durmayarak yol kenarında bulunan jandarma personeli Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’a çarptı. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Çangır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çavuş Mehmet Fatih Çangır’ın şehadet haberi, Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi Şehit İlhan Aras Caddesi üzerinde yaşayan babası Turgut ile annesi Asiye Çangır’a verildi. Şehidin baba evine ve mahallesine Türk bayrakları asıldı.

Geçen hafta sözlenmiş düğün hazırlıkları yapıyordu

Öte yandan, 3 erkek kardeşten en küçüğü olduğu öğrenilen şehit Mehmet Fatih Çangır’ın geçtiğimiz hafta sözlendiği ve evlilik hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi. Ayrıca Çangır’ın görev yaptığı Ordu’da evlilik için evine eşyalarını da yerleştirdiği öğrenildi. Şehit Çangır’ın naaşı, dün akşam saatlerinde askeri uçakla Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na getirildi. Düzenlenen törenin ardından şehidin naaşı teslim alınarak konvoy eşliğinde Sakarya’ya getirildi. Çangır, Akyazı Gazi Süleymanpaşa Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehidin görüntüleri duygulandırdı

Şehit Mehmet Fatih Çangır’ın asker ocağında, Mehmet Akif Ersoy’un ‘Çanakkale Şehitlerine’ yazdığı şiiri okurken görüntüleri ortaya çıktı. Şehidin asker ocağında çekilen görüntüleri yürekleri dağladı.