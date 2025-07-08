Gedik Piliç 'İlk 1000 İhracatçı Firma' listesinde yerini aldı

Kanatlı sektörünün rekortmen firması Gedik Piliç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2024 yılı "İlk 1000 İhracatçı Firma" listesinde, Uşak ilini temsil eden yüzde 100 yerli sermayeli tek firma olarak yerini aldı.

1968 yılından bu yana Uşak’ın Eşme ilçesine faaliyet gösteren Gedik Piliç, 2020 yılında dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’e ihracat yapan ilk ve tek Türk firması olma başarısını göstermiş, 2024 yılında da Türkiye’den AB ülkelerine ilk piliç eti ihracatına gerçekleştirmişti.

2024 yılında Uşak ili Kurumlar Vergisi şampiyonu olan Gedik Piliç, TİM tarafından açıklanan 2024 yılı "İlk 1000 İhracatçı Firma" listesinde, Uşak ilini temsil eden yüzde 100 yerli sermayeli tek firma olarak yerini aldı. Gedik Piliç, Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırma sonuçları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "2009 yılından bu yana yükselerek yer aldığımız İSO 500 listesinde olduğu gibi 2024 Yılı İlk 1000 İhracatçı Firma listesinde de yer almaktan gurur duyuyoruz. Yıllardır dünyanın dört bir yanına yaptığımız ihracata bu yıl Avrupa Birliği üye ülkelerini de katma fırsatını avantaja çevirip, markamızı, ürünlerimizi, firmamızı Avrupa’ya tanıtmak, yeni pazarlarda iş birliktelikleri oluşturmak, yeni iş ortaklıkları ile kendimizi geliştirmek, sürdürülebilir büyümeye olan inancımızla küresel pazarlarda rekabetçi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

"Ülkemiz için yatırımlara devam ediyoruz"

Bulunduğu bölgenin en büyük firması olarak her zaman hem bölge hem de ülke ekonomisine fayda sağlamak adına, 3 binden fazla çalışanı ile direk ve dolaylı olarak oluşturdukları istihdam sayesinde sadece kar amaçlı olmayıp, sosyal sorumluluğu da kendilerine görev edindiklerini söyleyen Yağız Gedik, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Global düşünüp lokal hareket eden bir anlayışla, ürün ve pazar çeşitliliğimizi artırarak, güvenilir, katma değerli ve sağlıklı ürünler üretmek için Ar-Ge ve teknolojik yatırımlara devam edeceğiz. Dünyanın dört bit yanına yaptığımız ihracata AB ülkelerine de ekleyerek yapacağımız ihracatla hem ülke ekonomisine katkımızı arttırmayı hem de sürdürebilirlik politikalarımız çerçevesinde doğaya ve insana saygılı lider gıda firması olarak inovatif ürünlerle büyümeye devam etmek istiyoruz"