Gedik Piliç'in spora ve sporcuya desteği kupayla taçlandı

Kanatlı sektörünün rekortmen firması Gedik Piliç’in sponsorluğunda GT4 Avrupa Serisi’nde ülkemiz adına mücadele eden ilk ve tek Türk takımı Borusan Otomotiv Motorsport, 2025 yılı yarışlarının dördüncü ayağında iki kupa kazandı.

Gedik Piliç’in de sponsorlarından olduğu Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımı, 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde İtalya’nın Misano Pisti’nde gerçekleşen yarış sonucunda ilk gün Berkay Besler ve Gabriele Piana ile üçüncülük, ikinci gün Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ile ikincilik alarak podyuma çıktı.

17. sezonu 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde Fransa’nın Paul Richard Pisti’nde başlayan GT4 Avrupa Serisi yarışlarının 4. ayağı 19-20 Temmuz tarihlerinde İtalya’nın Misano Pisti’nde gerçekleşti. 19 Temmuz tarihli yarışta Berkay Besler ve Gabriele Piana ile üçüncü olurken, 20 Temmuz’daki yarışta BOM pilotlarından Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikinci oldu.

Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik, yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sezonun ilk 3.lük kupasını kazandığımız Misano Pisti’nde bu sezonda iki kupayla Türk bayrağımızı dalgalandırmaktan gurur duyuyoruz. Zorlu rekabetin içinde takımca gösterdiğimiz disiplin, kararlılık ve uyum bu sonucun anahtarıydı. Tüm takıma, emek veren herkese ve destekleyenlere teşekkür ederim. Sıradaki yarışlar için motivasyonumuz yüksek" şeklinde konuştu.