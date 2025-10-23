Geleceğe ilham veren proje: Uçuş ömrünü tamamlayan uçak bilime kanat açtı

Uçuş ömrünü tamamlamış Airbus A340 uçağı, Kocaeli’de eşsiz bir havacılık ve bilim merkezine dönüştürüldü. Dünyada bir ilke imza atan UçakPark Havacılık Bilim Merkezi, ziyaretçilerine uçuşun gizemli dünyasını keşfetme imkanı sunarken, çocukları da dokunarak, deneyerek ve hayal ederek öğrenmeye davet ediyor.

Dünyada bir ilke imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uçuş ömrünü tamamlamış Airbus A340 model uçağı, Çayırova Şekerpınar’da UçakPark Havacılık Bilim Merkezi’ne dönüştürdü. Kocaeli’de bilimin yeni rotası olan UçakPark düzenlenen tanıtımla kapılarını bilim meraklılarına açtı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, değişen müzecilik anlayışına ve UçakPark Havacılık Bilim Merkezi’nin de bu anlayışla hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Eskiden müzelerdeki eşyalara dokunulmazdı. Ancak zaman içinde müzeciliğin mahiyeti değişmeye başladı. Çocuklar dokunsun, keşfetsinler diye oradan ilham alıp gelişmeleri pekişsin istiyoruz. Bugün açılışını yaptığımız müzemiz bu anlayışla hayata geçirildi" dedi.

"Başımıza keşif çıkarın"

Programa katılan çocuklara seslenen Başkan Büyükakın, "Aranızdan birileri şu uçağı merak etmeye başlasın. Yazılımını, donanımını yapsın. Yarın bu uçağı Türkiye’de yapsın, hatta bu uçağın daha iyisini yapsın. Ve benim ülkem, dünyanın en iyi ülkesi olsun. Yapmak istediğimiz bu. Şimdi uçağın içinde gezerken bunları hayal ederek gezin. Bu ülkeyi seviyorsanız bunları yapacaksınız. Diyorlar ya keşif çıkarmayın. Hayır, tam tersine hepiniz keşif çıkarın. Oradaki cihazları nasıl yaptılar, ne işe yarıyor, biz bu uçağı nasıl yaparız diye düşünün" ifadesini kullandı.

UçakPark’ın Çayırova ve Batı Yakası başta olmak üzere tüm Kocaeli’ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükakın, müzeyi de çocuklarla birlikte gezdi. Uçak içindeki tüm materyaller ve sistemler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın daha sonra kokpite geçerek simülasyonla dev uçağı İzmit Körfezi’nin üzerinde uçurdu. Ardından da havacılık kulüplerinin stantlarını ziyaret etti.

8 ana tema başlığı altında büyüleyici yolculuk

UçakPark Bilim Merkezi alanı, sergi mekanı ve atölye bölümü olmak üzere üç bölümden oluşan park içerisinde; Airbus A340 tipi uçak ile birlikte kafeterya binası, idari bina, mescit, tuvalet, otopark, çocuk oyun alanı, amfi ve kentsel donatılar bulunuyor. Uçak Bilim Merkezi’nde ziyaretçiler; havacılık tarihi, uçuşun bilimsel prensipleri ve sistem teknolojileri üzerine 8 ana tema başlığı altında büyüleyici yolculuğa adım atıyor. Her tema, havacılığın farklı yönünü derinlemesine ele alırken; uçuştaki fizik kurallarından, motor teknolojilerine; iletişim sistemlerinden, pilotaj becerilerine kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuyor. Uçağın altında bulunan sergi mekanında ise hareketli kesitli turbo fan motoru, statik jet motoru, yardımcı güç ünitesi (APU), 6 silindirli interaktif boxer motoru, 9 silindirli yıldız motoru kesiti, mini jet motoru, temel uçak sistemleri deneyim alanları, gerçek uçak antenleri ve aviyonik gösterge sistemleri gibi önemli parçalar yer alıyor.

Katılım yoğun oldu

