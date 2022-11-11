Geleceğe Nefes için Silivri'de fidanlar toprakla buluştu

Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle 81 ilde saat 11.11'de gerçekleştirilen Geleceğe Nefes etkinliğinde fidanlar Silivri'de toprakla buluşturuldu.

Geleceğe Nefes için Silivri'de fidanlar toprakla buluştu
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, İlçe Tarım ve Hayvancılık müdürü Nuri Ertuğrul, Belediye Meclis üyesi Sami Barlas, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri kapsamında fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Geleceğe Nefes için Silivri'de fidanlar toprakla buluştu
Geleceğe Nefes için Silivri'de fidanlar toprakla buluştu
Geleceğe Nefes için Silivri'de fidanlar toprakla buluştu
Geleceğe Nefes için Silivri'de fidanlar toprakla buluştu
Geleceğe Nefes için Silivri'de fidanlar toprakla buluştu
Geleceğe Nefes için Silivri'de fidanlar toprakla buluştu
Geleceğe Nefes için Silivri'de fidanlar toprakla buluştu
Geleceğe Nefes için Silivri'de fidanlar toprakla buluştu
Geleceğe Nefes için Silivri'de fidanlar toprakla buluştu