Geleceğe Nefes için Silivri'de fidanlar toprakla buluştu
Milli Ağaçlandırma Günü sebebiyle 81 ilde saat 11.11'de gerçekleştirilen Geleceğe Nefes etkinliğinde fidanlar Silivri'de toprakla buluşturuldu.
İlçe Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, İlçe Tarım ve Hayvancılık müdürü Nuri Ertuğrul, Belediye Meclis üyesi Sami Barlas, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri kapsamında fidan dikim töreni gerçekleştirildi.