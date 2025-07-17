'Geleceği Gençlerle İnşa Edeceğiz'

Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ebru Onur, Metropol FM’de Kamil Bilici’nin sunduğu “Bir Günden” programına konuk oldu. Genç yaşına rağmen siyaset sahnesinde önemli bir yere sahip olan Ebru Onur, program boyunca hem kendi hikâyesini hem de yerel yönetim çalışmaları ve ulusal gündem üzerine değerlendirmelerini dinleyicilerle paylaştı.

“Siyaset yolculuğum stajyerlikle başladı”

Kamil Bilici’nin “Ebru Onur kimdir?” sorusuyla başlayan sohbette Onur, eğitim ve kariyer geçmişini aktardı. Trakya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve ardından Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden mezun olan Onur, özel sektörde 8 yıl boyunca global bir firmada insan kaynakları yöneticiliği yaptığını belirtti. Siyasete 17 yaşında CHP Silivri Gençlik Kolları’nda başlayan Onur, Silivri Belediyesi’nde stajyer olarak görev almasının ardından kurumsal tecrübesini siyasete aktardı.

“Fotokopi çektim, evrak taşıdım. O dönemlerde basit görülen işlerin aslında çok büyük sorumlulukların temeli olduğunu bugün daha iyi anlıyorum” diyen Onur, stajyerlikten meclis üyeliğine uzanan bu yolculukta edindiği deneyimlerin kendisini her anlamda güçlendirdiğini vurguladı.

“Silivri’de yeniden bir umut doğdu”

2024 yerel seçimlerinde CHP’nin Silivri Belediyesi’ni yeniden kazanmasına değinen Onur, seçim sürecinde yaşanan birlik ve beraberliğe dikkat çekti. “Sayın Başkanımız Bora Balcıoğlu’nun liderliğinde yürütülen kampanya, sadece bir seçim zaferi değil, aynı zamanda Silivri için bir umut ve yenilenme döneminin başlangıcıydı” dedi. Özellikle gençlerin, kadınların, emeklilerin ve çiftçilerin taleplerine kulak verdiklerini belirten Onur, “Silivri artık geçmişi değil, geleceği konuşuyor” dedi.

16 aylık performans değerlendirmesi

Görevdeki ilk 16 ayda yapılan projelere de değinen Onur, birçok alanda somut adımlar atıldığını belirtti. Devam eden Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatı, Mimar Sinan ve Değirmenköy’e kazandırılan yeni kreşler, öğrencilere yönelik kırtasiye ve burs destekleri, sosyal yardım projeleri ve aşevi hizmetleri gibi birçok çalışmayı detaylandırdı. “2.500 çocuğa kahvaltı desteği, 800 kişiye sıcak yemek, 35 mahallede evde sağlık hizmeti… Bunlar sadece bir başlangıç” diyerek, daha birçok projenin sırada olduğunu vurguladı.

Ayrıca altyapı ve ulaşım yatırımları, eski sanayi üst geçidinin yenilenmesi, Selimpaşa’daki asfalt çalışmaları ve yağmur suyu altyapı güçlendirme çalışmalarından da bahseden Onur, kentsel dönüşüm ve riskli yapıların yıkımıyla ilgili sürecin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

“Kadınlar Plajı konusu siyasi malzeme yapılamaz”

Programda son günlerde kamuoyunda tartışmalara neden olan Selimpaşa Kadınlar Plajı konusuna da değinen Onur, belediyenin bu konuda sadece valilikten gelen resmi yazılara ve CİMER şikayetlerine göre hareket ettiğini belirtti. “Hiçbir şekilde kadınların özgürlüklerine veya mahremiyetine müdahale söz konusu değildir. Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu, bu konuda son derece net bir duruş sergilemiştir. Yasa değişirse bir değil iki kadınlar plajı yaparız diyerek iradesini ortaya koymuştur,” dedi.

“İhale süreci tamamen yasal zeminde ilerliyor”

27 Haziran’da yapılan ve aslında 27 Temmuz’da yapılacağı bildirilen ihale süreciyle ilgili tartışmalara da açıklık getiren Ebru Onur, kamuoyundaki bilgi kirliliğine karşı şeffaflık ilkesini vurguladı. “Bu makamlar bize halk tarafından emanet edildi. En ufak bir kuşkuya dahi yer bırakmamak bizim sorumluluğumuzdur. Gereken tüm açıklamaları yaptık, eksik kaldıysa yine yaparız. Bizim derdimiz hizmet etmek” diyerek siyasi polemiklere kapalı olduklarını belirtti.



“Adalet halkın vicdanında aranmalı”

Programın ikinci bölümünde ulusal gündeme geçildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı dava süreci hakkında görüşlerini paylaşan Onur, “Ekrem Başkan sadece bir belediye başkanı değil, bir halk hareketinin sembolüdür. Ona yapılanlar, halk iradesine yapılan bir saldırıdır” dedi. CHP’li belediye başkanlarına yönelik soruşturma ve davaları da siyasi operasyon olarak değerlendiren Onur, “Bu ülkede adalet, yalnızca saraylarda değil, halkın vicdanında yaşamalıdır” diye konuştu.

“Gençler ve kadınlar için buradayız”

Yayının sonunda gençlere ve kadınlara seslenen Ebru Onur, “Gelecek sizin ellerinizde. Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Silivri’nin sokaklarında büyüyen her çocuk, bizim için bir umuttur. Eğitimde, sanatta, sporda ve her alanda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Ayrıca Tekirdağ Şarköy’deki orman yangınlarına değinerek, bölgede görev yapan tüm ekiplere ve gönüllülere teşekkür etti.