Geleceğin 33 yıldız futbolcu adayı belli oldu

Ülker ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun beraber hayata geçirdiği TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları projesinde U15 Hazırlık Kampı’na katılacak futbolcu adayları belli oldu. Projeye başvuran 809 futbolcu adayı arasında Kadın Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen 33 yıldız adayı, 25-30 Ocak tarihleri arasında TFF Riva Tesisleri’nde kampa girecek.

Proje kapsamında 2009-2010-2011 doğumlu kız çocuklarına fırsat eşitliği sağlamak, yeteneklerini keşfetmek ve onların hayallerini sonuna kadar desteklemek için oluşturulan projede seçilen 33 kız çocuğu, 25-30 Ocak tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri’nde gerçekleştirilecek kampa katılacak.

Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen hareketleri yaparak videoya çeken katılımcılar arasından seçilen yıldız adayları, Riva’da gerçekleştirilecek kampta, futbolun yanı sıra kişisel gelişimlerini destekleyecek eğitimler de alacak. Henüz ilk yılında olmasına karşın projeye gösterilen ilgiden çok mutlu olduklarını belirten Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası “TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları projesi için yola çıktığımızda hedefimiz sürdürülebilir başarı için kızlarımızın futbola ilgisini görünür şekilde artırmak ve kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamaktı. Bugün 809 başvuru arasından çok zorlanarak 33 yıldız adayını belirledik. Ama bu diğer başvuran kızlarımızı üzmesin. Çünkü bir gözümüz de hala onların üstünde. Projemiz geliştikçe kız çocuklarımız ve aileleriyle birlikte hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

U15 hazırlık kampına seçilen isimler şu şekilde:

"Asya Denkçioğlu, Ayşe Ceylin Coşgun, Ayşenaz Gürbüz, Azra Nur Ünlütürk, Bahar Turan, Bediz Lostuval, Ceylin Arıkan, Ceylin Öztürk, Duygu Parlakgün, Elif Berra Çıkrık, Elif Nisa Akşahin, Feyza Gezgin, Gökçe Özdemir, Gözde Hayır, Gülnur Kaplan, Gülşah Demirel, Hayat Deren Kusun, İlknur Naz Uyanık, Julia Leyla Aksu, Kadriye Merve Uslu, Kerime Kamışlı, Merve Öçal, Miray Özbek, Nehir Hasbek, Nehir Sezer, Pınar Sahra Semizoğlu, Rojda Kaya, Rojin Beştaş, Şeyma Şimşek, Tuana Şahin, Yağmur Sarıca, Yasemin Gür, Yeliz Tuana Özocak"