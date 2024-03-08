Geleceğin başarılı kadınları için hayır çarşısı düzenlendi

Esenler Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ihtiyaç sahibi kız öğrenciler yararına hayır çarşısı düzenledi.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel anlamlı bir hayır çarşısı düzenledi. Esenlerli kadınların el emeği ürünlerinin satıldığı çarşıya ilgi oldukça fazla oldu. Kadınlar, kendi elleriyle yaptıkları bebekleri, el işleri ve hazırladıkları yiyecekleri Esenlerlilerin beğenisine sundu. Elde edilen gelirin Esenlerli kız öğrencilere burs olarak bağışlanacağı hayır çarşısında, üniversite öğrencisi genç kızlar gönüllü olarak görev aldı.