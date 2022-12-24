Geleceğin güzellik mimarları hayal güçleri ile sınırları zorladı

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programında okuyan öğrencilerin 2 yıl boyunca hazırlandıkları ve hayal güçlerini zorlayarak ortaya çıkardıkları 35 fantastik saç ve makyaj, hazırlanan şov ile profesyonel bir defileye dönüştü.

İstanbul Aydın Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı öğrencilerinin hayal güçlerini ve iç dünyalarını kullanarak tasarladıkları “Fantastik Saç ve Makyaj Show” defilesi farklı saç ve makyaj tasarımlarını aynı sahnede buluşturdu. Öğrencilerin hem yeteneklerini hem de şovlarını sunduğu defile izleyicilerden büyük beğeni toplarken güzellik dünyası için de yeni ve farklı örnekler oluşturdu.

12 yıldır gelenek hale gelen bir etkinlik

12 yıldır geleneksel hale gelen defile hakkında öğrencilerin üretim yeteneğinin ortaya çıktığı bir etkinlik olduğunu söyleyen İAÜ Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmeti Program Başkanı Leyla Cesaret Ergül, “İkinci sınıf öğrencilerinin birinci sınıftan itibaren aldıkları eğitimler doğrultusunda hünerlerini sergiledikleri bir etkinlik. Çünkü mesleğimiz üretme yeteneğimizin olması gerektiği bir meslek. Öğrencilerin aldıkları eğitimle yeteneklerini birleştirerek fantastik bir şov sergileyecekler. Biraz yorgunluk oluyor ama ortaya çok güzel tasarımlar çıkıyor. Sadece saç, makyaj diyoruz ama kostüm de bunun içine giriyor. En sonda da usta bir podyum mankeni gibi de bu emeklerini çok güzel lanse edebiliyorlar. Etkinlik öncesi yetenekleri doğrultusunda öğrencilerimizi gruplaştırıyoruz. Kimisi makyajda kimisi saçta kimisi de kostüm ile ilgileniyor. Tasarımlarını eldeki materyalleri kullanarak ve az maliyetle oluşturma çalıştık. Böylelikle sürdürebilir ve geri dönüştürebilirliğe katkı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Hayallerimizi ve çabamızı bu defile ile gösteriyoruz”

Bölüm öğrencisi Öykü Aydoğan ise yaptıkları tasarımlarla ilgili olarak “hayallerimizi ve çabalarımızı” sergiliyoruz dediği defile için “Hepimiz çok heyecanlıyız” yorumunda bulundu. Aydoğan, “Bizler için güzel bir gün çünkü uzun zamandır istediğimiz bir makyaj şovumuz var ve hepimiz heyecanlıyız. Bugünü hakkıyla verebilmek için uzun zamandır çok uğraştık gerekirse işlerimize bile gitmedik. Hayallerimizi ve çabalarımızı kattığımız mesleğimiz için bugüne kadar yaptıklarımızı bu şovda göstermek için buradayız. Bunun amacı da diğer bu bölümden esinlenerek okumak isteyen tüm öğrencilere bir destek olmak. Biraz gösteriş ve abartı hiçbir şeyin önünü kapatamaz, bence en iddialı benim bugün” diye konuştu.