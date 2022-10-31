Geleceğin iletişimcileri okul radyosu ile tecrübe kazanıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Bölümü öğrencileri okul bünyesinde yayın yapan TOBB Radyo ile sektöre adım atmadan tecrübe kazanıyor.

Lisede geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde faaliyet göstermeye başlayan radyoda okul içinde öğrenciler tarafından yayınlar gerçekleştiriliyor. Okuldaki öğlen arasında gerçekleştirilen yayınlar sayesinde öğrencilere sektöre adım atmadan tecrübe kazandırılıyor. Spikerlikte deneyim kazanan öğrenciler bunun yanı sıra teknik konularda da uygulamalı olarak mesleklerini öğreniyor.

Geçmişte birçok radyo kanalında görev yapan Radyo Televizyon Öğretmeni Duygu Sayar, tecrübesinden yararlanarak radyo projesini hayata geçiren lise yönetimi, öğrencilere teorikte aldıkları eğitimi pratiğe dökme imkanı sağladı.

Sıfır maliyetle kuruldu

Lise Müdürü Ercan Gökkaya’nın talebi üzerine radyo kanalını kurduklarını ifade eden öğretmen Duygu Sayar, geçmiş deneyimleri sayesinde ellerindeki ekipmanlar ile neredeyse sıfır maliyete kanalın kurulduğunu anlattı. Tamamen amatör radyo programı formatında olduklarını ifade eden Sayar, öğrencilerin de radyoculuğu içinde yaşararak öğrenmekten dolayı memnun olduklarını söyledi.

Hedef bölgesel ve internet yayına geçmek

Sayar, sadece amatör düzeyde kalmayarak radyo istasyonunu profesyonelleştirmek istediklerini belirtti. Bu konuyla ilgili Müdür Gökkaya’nın girişimlerinin olduğunu kaydeden Sayar, “İnşallah önümüzdeki süreçte bölgesel ve internet yayına geçmeyi planlıyoruz. Çocukları bu alanda geliştirmeye çalışıyoruz. Çocukları geliştirirsek daha iyi iletişimciler çıkar diye uğraşıyoruz. Başarılı da oluyorlar. Çocuklar burada hem tekniği öğrenirken hem o yayın sürecinde ne gibi aksaklıklarla karşılaştıklarını öğreniyorlar. Tamamen mesleğe birebir görgü tanığı olarak atılıyorlar” diye konuştu.

Spikerlik hedefine ilk adımını okul radyosuyla attı

Radyoda “Şenay’la Hangi Şarkı” adlı programın sunuculuğunu yapan 11’inci sınıf öğrencisi Şenay Kuday sosyal medya üzerinden dinleyiciler ile iletişim halinde olduğu programında yayınladığı parçanın ismi ve hangi sanatçının seslendirdiğine yönelik dinleyicilere soru yöneltiyor. Program çerçevesinde doğru yanıt veren kişilere ufak hediyeler veriliyor.

Spiker olmak istediğini ve okul radyosunun kendisini önemli ölçüde geliştirdiğini belirten Kuday, "Önce teori dersi görüyorduk. Bunları uygulamalı olarak görmek bilgilerimizi daha çok pekiştiriyor. Bu işlerin televizyondan izlediğimiz kadar kolay olmadığını fark ettim. Az kişi de görülse ekipçe çalışılan bir iş. Grup olarak çalışmak çok zor. Birden fazla kişinin emeği ile programı oluşturuyoruz" dedi.

Radyo Televizyon Bölümü öğrencilerinden Arda Kızıltan ise, radyo programında genel şef olarak görev aldığını anlattı. Program içeriklerini son kez gözden geçirdiğini sözlerine ekleyen Kızıltan, radyoculuğu yaşayarak öğrendiklerini kaydetti.