Geleceğin meslekleri açıklandı: Yapay zekaya ilgi yüksek

AB Proje Yönetimi Okulu Kurucusu Gökhan Turgut Ünal, yapay zekanın sektörleri dönüştürdüğünü belirterek, gelecekte yapay zeka ve dijital dünya ile bağlantılı meslek gruplarında ciddi bir istihdam açığı oluşacağını vurguladı. Ünal, "Gelecekte dijital yeteneklerini geliştiren gençlere daha çok ihtiyaç duyulacak" dedi.

AB Proje Yönetimi Okulu Kurucusu Gökhan Turgut Ünal, geleceğin meslekleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yapay zekanın hemen her sektörde dönüşüme yol açtığını vurgulayan Ünal, insan kaynaklar ve kariyer stratejilerinin bu dönüşüme uyarlanması gerektiğini ifade etti. Yapay zeka ile bağlantılı yeni mesleklerin ortaya çıkmaya başladığına işaret eden Gökhan Turgut Ünal, "Yapay zeka iş dünyasına hakim olmaya başladı. Gençlerin bunu dikkate alarak kariyer planları yapması lazım" dedi.

"Gençler meslek seçiminde zorlanıyor"

Ünal, şöyle devam etti: "Türkiye’deki gençlerin başka ülkelere göç etmesinin temelinde kariyer kaygısı bulunuyor. Özellikle Avrupa ülkelerindeki nitelikli eğitim ve iş imkanları gençlerin ilgisini çekiyor. Bunda yapay zekanın da etkisi var. İş dünyasındaki hakimiyetini arttıran yapay zeka, Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılmaya başlandı."

"Yapay zeka ile birlikte bazı meslekler yok olmaya yüz tuttu. Bu sebeple gençler meslek seçiminde zorlanıyor" diyen Gökhan Turgut Ünal, şu bilgileri paylaştı: "Teknoloji ve dijital dünya ile bağlantılı mesleklerde gelecekte ciddi bir istihdam açığı olacağı öngörülüyor. Bu sebeple gelecekte dijital yeteneklerini geliştiren gençlere daha çok ihtiyaç duyulacak."

"Yapay zeka mühendislerine çok fazla ihtiyaç olacak"

Gelecekte yapay zeka mühendislerine çok fazla ihtiyaç olacağını ifade eden Ünal, "Sürdürülebilirliğin gün geçtikçe kritik hale gelmesi, çevre ve iklim değişikliği uzmanlarına duyulan ihtiyacı daha da arttırıyor. Yine teknolojiyle hayatımıza giren mesleklerden e-spor oyunculuğuna da talep artıyor. Dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla buluşup, takımlar kurarak spor müsabakaları yaptığı e-spor, hem fiziksel hem zihinsel çaba ve beceri gerektiren bir meslek dalı olarak popülerliğini sürdürecektir. Metaverse dünyası da farklı sektörlerden şirketlerin ana faaliyet alanına dönüşecek" ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka, duygu ve önsezi gerektiren meslekleri yok edemez"

Gökhan Turgut Ünal, yapay zekanın rutin işlerde çalışanlar için büyük kolaylık sağladığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yapay zeka, her ne kadar birçok mesleğin geleceğini dönüştürse de insanların duygu, önsezi ve organizasyon yeteneklerinin ön plana çıktığı işlerde çok fazla etki gösteremiyor. Örneğin; insan kaynakları ya da öğretmenlik gibi mesleklerde yapay zekanın sınırlı etkisi olabilir. Bugün her ne kadar online eğitimler yaygınlaşsa da, insan etkileşimi hiçbir zaman değer kaybetmeyecek. Dolayısıyla gençlerin bunları öngörerek kendilerini ilgi alanlarına göre yetiştirmeleri gerekiyor."

Ünal, AB Proje Yönetimi Okulu olarak geleceğini farklı ülkelerde kurmak isteyen gençlere profesyonel bir ekiple hizmet verdiklerini belirterek, "Yapay zeka gibi teknolojilerin geleceği şekillendirdiği bilinci ile gençlere rehberlik ediyoruz. 18-30 yaş arasındaki gençlere yurt dışındaki fırsatlar, projeler, burs, iş ve staj ilanları konusunda hizmet sunuyoruz" sözlerini kaydetti.