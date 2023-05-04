Geleceğin müzisyenleri için Kalaba İlkokuluna enstrüman desteği

Keçiören Belediyesi tarafından eğitime destek çerçevesinde sürdürülen “Eğitime Bir Tuğla da Bizden” projesi ile ilçedeki Kalaba İlkokulu’nun müzik sınıfı için enstrüman desteğinde bulunuldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla teslim edilen müzik aletleri öğrencilere büyük sevinç yaşattı. Okula trompet, bas davul, majör sopa ve zil verildi.

Başkan Turgut Altınok törende öğrenci ve öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, “Ülkemizi gelecekte öğrencilerimiz yönetecek. Bu nedenle çok çalışmak lazım. Çalışmadan, terlemeden başarılı olunmaz. Bizler de çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız. Bu nedenle okullarımızı kültür, sanat, kütüphane ve laboratuvar donanımı konusunda güçlendiriyoruz” dedi.

Gelecekte ortaya çıkacak yeni sektörlere hazır olmaları için çocukların ve gençlerin iyi yetiştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Altınok şunları dile getirdi:

“Dünyada üretim sektörleri değişti, değişmeye devam ediyor. En güçlü şirketler bilişim, teknoloji ve yazılım şirketleri oldu. 30 yılda dünyanın dengesi değişti. Petrol, silah, ilaç sanayiinin yerini bilişim sektörleri aldı ve onları geçti. Sizler de her alanda çalışacaksınız. Keçiören Belediyesi Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) var. Orada da yazılım üreteceksiniz. Bu merkezimizin Ankara’da başka örneği yok. Bizler büyük bir milletin ve medeniyetin evlatlarıyız. Yeni sanatçılar ve bilim insanları yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yarınlarımız daha aydınlık olacak. 21’inci asrı sizler Türklerin asrı yapacaksınız.”