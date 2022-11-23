Geleceğin pasta şefleri burada yetişiyor

Başiskele Belediyesi tarafından hizmete açılan Başiskele Pastacılık Okulu, pasta ve çikolata yapımı kurslarıyla eğitimlerine devam ediyor.

Başiskele Pastacılık Okulu’nda geleceğin pasta şefleri yetişiyor. Yeniköy Merkez Mahallesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi üstünde hizmet veren Pastacılık Okulu’nda çikolata yapımı ve pastacılık eğitimleri veriliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde yapılan Pastacılık Okulu’nda pazartesi ve salı günleri pastacılık, perşembe ve cuma günleri çikolata yapımı eğitimlerine başladı. Başiskele Halk Eğitim Merkezi’nden görevli uzman eğitmenler tarafından verilen pastacılık kursuna 15 kursiyer, çikolata yapımı kursuna 18 kursiyer katılım gösteriyor.