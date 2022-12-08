Geleceğin polisleri hazırlık kursunda

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde POMEM sınavına hazırlanan kursiyerler belediyenin ücretsiz hazırlık kursunu kullanıyor.

Gölcük Belediyesi’nin ilçede yaşayan ve polis olma hayali kuran gençlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için açtığı ücretsiz POMEM sınavı hazırlık kursunda yeni dönem eğitimleri devam ediyor. Gölcük Belediyesi Spor Birimi eğitmenleri tarafından eğitimlerin verildiği kursa katılan bazı gençler sınavı kazanarak, polis olmaya hak kazandı. Değirmendere Spor Salonunda devam kursu ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gençlerle bir araya geldi.

“Çok sayıda gencimiz bu sınavları kazanarak polislik mesleğine başladı”

Ücretsiz olan kurs ile gençlere hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gençlerimiz burada POMEM sınavlarına hazırlanıyor. Şu ana kadar çok sayıda gencimiz bu sınavları kazanarak polislik mesleğine başladı. Yine 4 astsubay, 1 de subaylık sınavını kazanan gencimiz oldu. Gençlerimiz, usta eğitmenlerimiz tarafından sınavlara hazırlanıyor. Gençlerimize, girecekleri sınavda üstün başarılar diliyorum” dedi.