Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri düzenlenen ‘beyaz önlük’ giyme töreninde bir araya geldi. Diş Hekimliği, Sağlık Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde yükseköğretimlerine devam eden geleceğin sağlıkçıları beyaz önlüklerini giydi.

Törende konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Okan Yıllar, “Biz öğrencilerimize sadece önlük değil, aynı zamanda hastaların ağır sorumluluğunu da giydiriyoruz. Altın bilezikleri olan sağlık sanatının çeşitli branşlarını öğretiyoruz. Sağlıkçılar, diğer meslekler gibi iş aramaz; iş onlara teklif edilir ve her zaman onlara ihtiyacımız vardır. Bu tahsil boyunca ve sonrasında hep yanınızdayız. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Dilek Özge Yılmaz ise, “Beyaz önlüklerini giyerek yeni bir hayata başlayan genç meslektaşlarıma vicdani ve ahlaki sorumluluklarını asla unutmadan meslek yaşamlarını sürdürmelerini temenni eder öznesi insan olan bu kutsal meslekte başarılı olmaları için modern ve çağdaş eğitim sistemine sahip öncü eğitim kurumlarından olan Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi imkanlarından ve biz hocalarından hakkıyla faydalanmalarını dilerim” diye konuştu.

Tören, öğretim üyelerinin, öğrencilere beyaz önlüklerini giydirmesinin ardından son buldu.