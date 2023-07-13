Geleceğin şampiyonları Silivri'de yetişiyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Silivri, İstanbul’un yüzme havuzu olmayan tek ilçesi olmaktan kurtulacak” vaadiyle hayata geçirilen Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor. Silivri Belediyesi Yüzme Akademisi sporcuları, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu tarafından 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Beylikdüzü Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen Paletli Yüzme Açık Yaş İstanbul İl Yaz Şampiyonasına adeta damga vurdu. Sadece 9 aylık bir çalışma ile turnuvaya katılım sağlayan Yüzme Akademisi sporcuları; 4 altın, 7 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazanarak tüm Silivri’nin gururu oldu.

DERECEYE GİREN SPORCULAR MADALYALARINI TESLİM ALDI

Paletli Yüzme Açık Yaş İstanbul İl Yaz Şampiyonasında dereceye giren Yüzme Akademisi öğrencileri şu şekilde:

-Kadınlar 50m Çift Palet

1’inci Elif Gaye Ok

2’nci Ada Beren AĞAL

-Erkekler 50m Çift Palet

2’nci Sadık Cengiz Mert

-Kadınlar 50m Çift Palet

2’nci Nil Münevver Yalçınkaya

-Erkek 50m Çift Palet

3’üncü Uras Akyüz

-Kadınlar 200m

1’inci Zeynep Erva Başyiğit

2’nci Nil Münevver Yalçınkaya

-Erkekler 200m Çift Palet

3’üncü Uras Akyüz

-Kadınlar 100m Çift Palet

1’inci Elif Gaye Ok

2’nci Ada Lina Eker

3’üncü Beren Ağal

-Erkekler 100m

1’inci Ege Arık

2’nci Berat Battal

3’üncü Sadık Cengiz Mert

-Kadınlar 100m Çift Palet

2’nci Nil Münevver Yalçınkaya

3’üncü Zeynep Erva Başyiğit