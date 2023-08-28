Geleceğin sanatçılarını üniversitede ter döktü

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2023-2024 eğitim-öğretim yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlandı. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde iki gün süren 2023-2024 eğitim-öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları sona erdi. Güzel Sanatlar Fakültesi grafik tasarımı, heykel ve resim bölümleri Özel Yetenek Sınavları, öğrenci adaylarından yoğun ilgi gördü. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 80 kişilik kontenjanı bulunan Güzel Sanatlar Fakültesine 257 aday başvurdu. Sınavı’nın ilk gününde adaylara, canlı model üzerinden kompozisyon, oran-orantı, perspektif, çizgi rahatlığı-estetik duyarlılık-teknik olgunluk, çizgi ile ifade gücü ve özgünlük becerileri gibi testler uygulandı. İlk aşamada başarılı olan adaylar, ikinci aşamada grafik tasarımı, resim ve heykel alanlarında gerçekleştirilen bölüm sınavlarına girerek belirlenen kontenjanlara yerleşmek için yarıştı.

80 aday istedikleri bölümlere yerleşti

Grafik tasarımı, resim ve heykel bölümlerinde öğrenci olmak isteyen adayların yoğun ilgi gösterdiği sınavlar iki aşamada gerçekleştirildi. İlk gün tüm adayların ortak girdiği desen sınavının ardından ikinci gün adaylar okumak istedikleri bölümün sınavlarında ter döktüler. Grafik tasarımı bölümünde 35, Rresim bölümünde 30, heykel bölümünde 15 kişilik kontenjanlar için sınavlarda ter döken adaylar, sonuçları Güzel Sanatlar Fakültesinin https://guzelsanatlar.trakya.edu.tr/ web sitesinden öğrenebilecekler.