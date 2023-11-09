Geleceğin şefleri Girit yemeklerini öğrendiler

Bursa Nilüfer Havva Aslanoba Turizm ve Meslek Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencileri, Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği (GİRİTYA) Başkan ve üyelerinin katkılarıyla Girit ve Atatürk’ün sevdiği yemekler konusunda kendilerine yardımcı oldular.

GİRİTYA Başkanı Zehra Nur Biricik ve arkadaşları, Bursa Nilüfer Havva Aslanoba Turizm ve Meslek Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencilerine gastronomi bilgilerini aktardılar.

Başkan Biricik, "GİRİTYA olarak kuruluşumuzun amacı olan kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarma adına Bursa Havva Aslanoba Turizm Meslek Ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü öğrencilerine üyelerimiz ile birlikte Atamızın sevdiği yemeklerden örnekleri uygulamalı olarak öğrettik" dedi.

Biricik kendilerine güvenerek yeni nesillere bu bilgiler aktarmak adına kendilerine yardımcı olan, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ettiklerinin altını çizdi.