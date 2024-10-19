Geleceğin Silivri'si İçin Vizyon 2050!

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, başkanlığını yaptığı Silivri Belediye Meclisi Ekim ayı III. birleşiminde “Vizyon 2050” mesajı verdi. Hazırlanan stratejik planın sadece bugün için değil, geleceğin Silivri’sinin de göz önünde bulundurularak hazırlandığını ifade etti.

Stratejik plandan ziyade, kentin geleceğinin daha uzun vadeli güvence altına alacak şekilde çalımalar yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Bu çalışma, önümüzdeki beş yılın ötesine geçerek, Silivri’nin 2050 yılına kadar uzanan bir vizyonla planlanmasını amaçlıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte, Silivri’nin 2050 Vizyonu ile hazırlanmış uzun vadeli strateji belgesini de hep birlikte tartışacağız. Artık beş değil, 25 senelik bir planla, uzun soluklu bir programla hareket edeceğiz. Hemşerilerimize söz verdiğimiz Geleceğin Silivri’sini el birliğiyle inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Geleceğin Silivri’sini hep birlikte kuracağız”

Geleceğin Silivri’si için iktidarıyla, muhalefetiyle tüm meclis üyelerinin el ele verip çalışması gerektiğinin altını çizen Başkan Balcıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve paydaşlara çağrıda bulundu. Silivri’nin 25 yıllık geleceğini planlarken kol kola olmak gerektiğini belirten Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Bu büyük çalışmanın sadece bir belediye yönetimi projesi olmadığını, iktidarıyla muhalefetiyle tüm meclis üyelerimizin bu vizyon çalışmasına fikirleriyle, destekleriyle katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Bizleri ekran başında izleyen hemşerilerime, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm paydaşlarımıza buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum: Herkesi bu büyük çalışmaya ortak olmaya davet ediyorum. Silivri’nin 25 yıllık geleceğini planlarken, tüm hemşerilerimizin, kurumlarımızın ve STK’larımızın omuz vermesini istiyorum. Hep birlikte, ortak akıl ve dayanışma ile Geleceğin Silivri’sini kuracağız; hep birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir Silivri inşa edeceğiz”