Geleceğin teknolojileri 'Turkcell 6GEN LAB' ile Türkiye'de inşa edilecek

TÜBİTAK 1515 kodlu Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı desteğine hak kazanan ‘Turkcell 6GEN LAB’ projesi tanıtım lansmanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Turkcell Küçükyalı Plaza’da gerçekleştirildi. Programda konuşan Bakan Varank, “Bir tanesi diyor ki; bizim ilişkimiz baba oğul ilişkisi. İmamoğlu diyor ki; Meral Akşener benim ablam. Yani siyaset mi yapıyorlar Dallas dizisi mi var biz bunu karıştırıyoruz” dedi.

Turkcell’in çalışmalarına başladığı “Yapay zeka yetenekleriyle donatılmış 6G otonom şebekeler” projesi, TÜBİTAK 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı. Turkcell 6GEN LAB Projesi, Turkcell 6G ve Yapay Zeka Laboratuvarı tanıtım lansmanı Turkcell Küçükyalı Plaza’da gerçekleşti. Programa, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ile Genel Müdür Murat Erkan’ın ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katılım sağladı.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu heyecanı beraber yaşamaktan memnuniyet duyuyorum. Burası heyecanımızı karşılayan önemli bir teknoloji merkezi. Sürekli gündeme getirilen iki konuya değinmek istiyorum. İlki beyin göçü, birileri kalkıp bunun sadece Türkiye’de yaşanan bir gerçeklikmiş gibi anlatmaya çalışıyor. Bu söylemin propaganda amaçlı ve altının boş olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Beyin göçü sadece bugünün değil her devrin problemi. Geçmiş dönem gazete ve dergilerini karıştırabilirsiniz. 1960’larda TÜBİTAK’ın manşeti var, beyin göçüyle ilgili. Bu manşetlerin her devirde atıldığını göreceksiniz. Beyin göçü sadece Türkiye’nin bir olgusuymuş gibi lanse ediliyor ancak bugün küreselleşmenin de etkisiyle hemen hemen her ülke beyin göçünden şikayet ediyor. Biz buradaki propaganda diline itiraz ediyoruz. Biz vatandaşlarımızın yurt dışına gitmesinde hiçbir yanlışlık görmüyoruz. Yeter ki gönüllerinde akıllarının bir köşesinde her zaman Türkiye olsun. Bu konuyla ilgili kara propaganda yapanlara sesleniyorum. Gidin bir TÜBİTAK’ı ziyaret edin. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’yla gelen hocalarımız hangi projeleri gerçekleştiriyor bunları incelerlerse ne demek istediğimi anlarlar” dedi.

Sözlerine devam eden Bakan Varank, “Müzmin muhaliflerin dillerine doladığı ikinci konuysa Türkiye’de yüksek teknoloji üretilmediği hususudur. Bunu söyleyenler Türkiye’de neler olduğundan emin olun haberdar değiller. Bunlar geçmişte takılı kalmışlar. Türkiye’yi geçmişteki Türkiye sanıyorlar. Ülkemizde şu anda 97 Teknopark var. Bunlar 95 tanesi son 20 yılda yapıldı. Son 14 yılda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklediği AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı bin 567’ye ulaştı. Bu merkezlerde nanoteknolojiden robotiğe kadar yüksek teknolojili ürün projeleri üretiliyor. Sayıları 17’ye ulaşan TEKMER’lerde finansal teknoloji, Biyoteknoloji ve mobilite gibi özgün projeler gerçekleştiriliyor. Biz mirasyedi bir iktidar değiliz. 20 yıl sıfırdan bir AR-GE kültürü oluşturmak için inanın yeterli bir vakit değil. Keşke bizden önce de bir şeyler yapılsaydı” diye konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Mustafa Varank, “Bir bakıyorsunuz teknolojiyi anlamak isteyen birileri teknolojiyi görmek için New York’a, Londra’ya gidiyor. Adam diyor ki New York’a teknolojiyi Türkiye’nin gündemine sokmak için gittim. Sayın Kılıçdaroğlu geçenlerde bir Vizyon Toplantısı gerçekleştirdi. Jeremy Rifkin diye bir danışman tutmuş. Danışmanı Türkiye’ye getirememiş ancak online bağlantı gerçekleştirmiş. Bağlantıyı, Türkiye teknoloji görsün diye yaptığını söylüyor. Yani online bağlantı yapmayı teknolojinin geldiği en üst nokta zannediyor. Biz bu konuları biraz latife olsun biraz da vatandaşlarımız vizyon farkını anlasın diye yapıyoruz. Siyasi gündem karışık. Takip etmekte zorlanıyoruz. Bir tanesi diyor ki; bizim ilişkimiz baba oğul ilişkisi. İmamoğlu diyor ki; Meral Akşener benim ablam. Yani siyaset mi yapıyorlar Dallas dizisi mi var biz bunu karıştırıyoruz. Bizim gündemimiz belli. Biz teknolojiye odaklanacağız” dedi.

Programda konuşan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "“Turkcell’in insan ve gelecek odaklı yaklaşımının bir sonucu olarak, yıllardır teknolojik inovasyonda öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle çalışan Ar-Ge şirketimiz Turkcell Teknoloji, son iki yılın ‘Türkiye patent şampiyonu’ bayrağını gururla taşıyor. Şimdiye kadar 3 binden fazla ulusal ve uluslararası patent başvurusu sonucunda 900’e yakın patentimiz tescillenirken, çok sayıda uluslararası Ar-Ge projemizle de ülkemiz için fayda ürettik. Bin 100’e yakın Ar-Ge mühendisimizle inovatif dijital servis ve uygulamaları geliştirip dünyanın 40’tan fazla ülkesine ihraç eden bir teknoloji şirketine dönüştük. Turkcell 6GEN LAB projemiz sayesinde, yerli teknoloji ekosistemiyle yeni iş birlikleri geliştirerek sektörümüzde uluslararası çapta katma değer üreteceğiz. Hedefimiz, ülkemizin adını gelecek nesil haberleşme teknolojilerinde söz sahibi olan ülkeler arasına yazdırmak. Bu projemiz sayesinde dijital ekonomiden aldığımız payı artıracağız.” dedi.