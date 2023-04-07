Geleceğin tiyatrocuları İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'nde yetişiyor
İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümünde eğitimlerine devam eden kursiyerler, eğitim yılı sonunda farklı oyunlarla seyircinin karşısına çıkacak.
İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümünde eğitimlerine devam eden kursiyerler, eğitim yılı sonunda farklı oyunlarla seyircinin karşısına çıkacak.
İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü, 4 ana grup ile eğitimlerini sürdürüyor. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 18.00-21.00 arası gerçekleştirilen eğitim programı haziran sonuna kadar devam edecek. 4 ana grup ve sınıftan oluşan kursiyerler hafta içi 4 gün boyunca Sanat Akademisi eğitim sahnesinde uygulamalı tiyatro eğitimi alıyor. Rol, karakter oluşumu ve oyun incelemesi gibi tiyatronun temel bileşenlerinden beslenen kursiyerler, eğitim yılı sonunda seyirci ile buluşacak.