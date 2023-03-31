Geleceğin yeteneklerine malzeme dağıtımı yapıldı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen sportif malzemeler Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törenle programda görevli antrenör, beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile genç yeteneklere dağıtıldı.

Türkiye’nin en büyük spor alt yapı organizasyonu olan Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı’nda geçmiş dönemlerde taranan ve yetenekli bulunan sporcular ve programda görevli antrenörler ile beden eğitimi ve spor öğretmenlerine malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. Programa, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, projede görevli beden eğitimi ve spor öğretmenleri, yetenekli sporcular ve aileleri katılım sağladı.

Programda konuşan İl Müdürü Özdemir, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından sporun tabana yayılması misyonuyla başlatılan en önemli projelerden biri Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı. Öncelikle bilimsel ve sistematik bir şekilde veriye dönük yürütülen projede görev alan antrenörlerimiz, beden eğitimi ve spor öğretmenlerimiz ile taramalarda başarılı olan genç yeteneklerimizi tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde başlatılan çalışmalar meyvesi verdiğine şahit oluyoruz. Gerek olimpiyat oyunlarındaki derecelerimiz gerekse de uluslararası platformda ülkemiz sporcuları büyük başarılar gerçekleştiriyor. Genç yeteneklere erken yaşta ulaşmak ülke sporumuz için çok önemli bir husus teşkil ediyor. Bu yüzden bu projeye ilimizin tamamında kıymet veriyor ve merkez ve ilçelerimizde bütün çocuklarımızı taramayı amaçlıyoruz. Ulaştığımız yeni yetenekler ve sistemli bir çalışma ile ülke sporumuzun daha da ileriye gideceğine inanıyorum. Genç yeteneklere ve projede görevli antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerine teşekkür ediyor, böylesine kıymetli projede gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.