Geleceğin yıldız kungfucuları şampiyon ikiz kardeşler göz dolduruyor

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Kung Fu branşı sporcuları ikiz kardeşler Ahmet ve Enes Akbıyık, aldığı başarılarla göz dolduruyor. 13 yaşındaki ikizler 4 yılda tam 12 madalya almayı başararak hayallerine emin adımlarla ilerliyor.

İkiz kardeşler Ahmet ve Enes Akbıyık,9 yaşında Sultangazi Belediyesi Nurettin Uzun Hizmet Tesisi’nde spora başladı. Wushu Kung fu branşında eğitim alan ikiz kardeşler kısa sürede aldıkları başarılarla dikkatleri üzerlerine çektiler.

İkizlerin madalyaları bile eşit

Ahmet Akbıyık 1 Türkiye Şampiyonluğu, 2 İstanbul Şampiyonluğu olmak üzere 6 madalyanın sahibi olurken kardeşi Enes Akbıyık 2 kez Türkiye şampiyonu, 1 kez İstanbul Şampiyonu olarak 6 madalyanın sahibi olmayı başardı. İkizler 4 yıl içerisinde aldıkları 12 madalya ile hem ailelerine hem de eğitmenlerine büyük gurur yaşattı.

Hedef olimpiyat

Genç sporcuların hedefini büyük olduğu daha çok çalışarak ileride Sultangazi’yi Dünya Şampiyonasında temsil etmek için gece gündüz çalıştıkları kaydedildi. Aynı zamanda gençlik olimpiyatlarında ay yıldızlı bayrağını dalgalandırmanın en büyük hedefleri olduğu ifade edildi.