Gelecek, geri dönüşümle korunabilir

Dünya genelinde artan çevresel kaygılar, ambalaj sektörünü de sorumlu üretim ve geri dönüşüm konusunda daha duyarlı hale getirdi.

Dünya Çevre Günü ve Gıda Güvenliği Haftası çeşitli etkinliklerle tüm dünyada kutlanacak. Ambalaj Sanayiciler Derneği Başkanı Zeki Sarıbekır, ambalajın çevre koruma ve gıda güvenliği açısından stratejik bir araç olduğunu vurgulayarak, "Ambalaj, yalnızca ürünleri koruyan ve taşınabilir kılan bir materyal değil, aynı zamanda gıda israfını azaltan, tüketim süresini uzatan ve lojistik kaynak tüketimini düşüren çok yönlü bir çevre dostudur. Ambalajı doğru anlamalıyız. Ambalaj sayesinde gıdalar bozulmadan daha uzun süre saklanabiliyor, israf önleniyor, hijyen korunuyor. Bugün geldiğimiz noktada ambalaj sektörü hiç olmadığı kadar çevreci, yenilikçi ve sürdürülebilirlik odaklı bir yapıya kavuştu. Biyobozunur, geri dönüştürülebilir ve kaynak verimliliğini önceliklendiren ürünlerle çevre üzerindeki etkileri azaltmaya çalışıyoruz. Ambalajlar, özellikle geri dönüşebilen ve tekrar kullanılabilen formlarıyla, döngüsel ekonominin temel yapı taşlarından biri haline geldi. Bugün sektörde atılan her adım, üretimden tasarıma, tüketimden geri dönüşüme kadar çevresel sorumluluk bilinciyle şekilleniyor. Plastikler doğru yönetildiğinde çevre için tehdit değil, katkı sağlayan bir materyal haline geldi. Altını özellikle çizmek isterim ki çevreyi kirleten ambalajlar değil, bilinçsiz kullanım ve yanlış atık yönetimidir. Ambalajlar doğru kullanıldığında çevreyi korumaya yardımcı olur. Esas olan bu materyallerin çevreye değil, döngüsel ekonomiye kazandırılmasıdır" dedi. Sarıbekir, gıda güvenliği konusunun da yalnızca üretim değil, taşımadan tüketime kadar olan tüm süreçleri kapsadığını hatırlatarak, "Ürünlerin üretim yerinden soframıza kadar hijyenik, bozulmadan ve sağlıklı şekilde ulaşmasını sağlayan en önemli araç ambalajdır. Dolayısıyla ambalajı gıda güvenliği zincirinin en önemli halkalarından biri olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu nedenle ambalaj sektörü yalnızca ekonomik değil, toplumsal sağlık açısından da stratejik bir öneme sahip. Hem çevreyi korumak hem de sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak istiyorsak, ambalajın önemini doğru anlamalı ve anlatmalıyız. Ambalajlı gıdalarla sağlığımızı, geri dönüşümle geleceğimizi koruyalım. Çünkü çevreyi ancak üreticisiyle, tüketicisiyle, kamusuyla ve STK’sıyla birlikte koruyabiliriz. Ambalajın çöp değil bir kaynak olduğunun anlaşılmasının, sürdürülebilir bir yaşamın ön şartı olduğunu düşünüyoruz" dedi.