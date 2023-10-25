Gelecek, meme kanseri hastaları için daha iyi sonuçlar vaat ediyor

Gelecek, meme kanseri hastaları için çok daha iyi sonuçlar vaat ediyor.

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, “Sağlıklı ve güçlü kadınlar, mutlu yarınlar inşa eder. Testlerinizi yaptırmaktan, mamografinizi çektirmekten, banyoda memenizi kontrol etmekten korkmayın” çağrısında bulundu. Kavak, "Kadınların mutlu ve sağlıklı olmaları için kendi biyolojik güçlerinin farkında olmaları gerekiyor. Lütfen, gücünüzün farkında olun, kadınlığınızın ve sağlığınızın değerini bilin. Mutlu yarınları, sağlıklı ve güçlü kadınlar inşa eder. Sağlıklı yarınlar için sağlıklı yaşam alışkanlıklarınızı arttırın, dengeli beslenin, spor yapın, kendinizi mutlu edecek uğraşlar edinin. Günümüzde artık meme kanseri, jinekolojik kanserler ya da çikolata kisti gibi kadınların korktuğu birçok hastalık erken teşhis edildiğinde tedavi edilebiliyor. Bu hastalıkları geç kalmadan yakalamanın yolu ise düzenli sağlık kontrolleridir. Bir kadın olarak jinekoloğunuzla dost olun, onu her yıl düzenli ziyaret etin. Testlerinizi yaptırmaktan, mamografinizi çektirmekten, banyoda memenizi kontrol etmekten korkmayın” dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu ise tedavideki umut verici gelişmelere dikkat çekerek, “Multidisipliner ekip çalışmasıyla ileri evre meme kanseri hastalarında dâhi yüksek yaşam oranları elde edilebiliyor. Gelecek, meme kanseri hastaları için çok daha iyi sonuçlar vaat ediyor. Meme kanseri hâlen dünyada kadınlarda görülen en sık kanser türüdür. Her 4 kanserden 1 tanesi meme kanseridir. Türkiye’de de durum dünyadan farklı değildir. Ancak ülkemizde görülme sıklığı, Batı ve sanayileşmiş ülkelerdekine kıyasla yarı yarıyadır. Meme kanseri tarama programları artık dünyada olduğu gibi ülkemizde de oturmuş durumdadır. Bugün tedavi alanındaki gelişmeler meme kanserinden ölme olasılığını azaltmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı kadınların risk durumlarını bilerek tarama sıklıklarını ve taramaya başlama yaşlarını öğrenmeleri çok daha önem kazanmaktadır. Doğru tanı ile doğru tedavi stratejilerinin belirlenmesi erken tanı kadar önem kazanmıştır. Bu nedenle özelleşmiş meme kliniklerinin bu konudaki katkısı çok fazladır. Multidisipliner ekip çalışmasıyla hastalar ileri evre de olsalar doğru ve etkin tedaviye ulaşma şansları artıyor. Bugün bu şekilde ileri evre meme kanseri hastalarında dâhi yüksek yaşam oranları elde edilebiliyor. Bunun yanı sıra cerrahi tedavilerin boyutları küçülerek hastaların yaşam kaliteleri korunabiliyor” dedi.