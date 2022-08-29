Gelecek Partisi İlçe Başkanı Beyatlı’dan 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos'un Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda en önemli zaferlerden biri olduğunu kaydeden Başkan Beyatlı;" Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olduğunun ve Türk Milletinin esarete asla boyun eğmeyeceğinin dosta düşmana ilan edildiği 30 Ağustos Zaferi, Türk Milletinin Ordusuyla bütünleştiği, ayağındaki çarığı, torbasındaki azığı paylaştığı, gözünü kırpmadan canını vatanı uğruna feda ettiği bir mücadelenin sonucudur. Bu zaferle şanlı bayrağımız masmavi göğümüzde dalgalanmaya devam etmiş, ezanımız dinmemiş, bedenimiz de ruhumuz da asla esaret altında kalmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletine giden yolda büyük bir dönüm noktası olan bu büyük zafer, Türk Milletinin en çaresiz zamanlarda bile en büyük güçlükleri aşabileceğinin göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyor, bugün de aynı kararlılıkla ülkemizin güvenliği için canını feda eden şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum.” şeklinde konuştu.