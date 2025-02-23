Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye geçti.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye geçti.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye geçti.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Gelecek Partisi’nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti’ye geçti.

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