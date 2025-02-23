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- Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye geçti.
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İHA
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