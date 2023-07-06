Gelecek Partisi ve Saadet Partisi Meclis'te grup kuracak

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kurma konusunda anlaştı.

Saadet Partisi ve Gelecek partisi, Meclis’te grup kurmakta anlaştı. 14 Mayıs’taki seçimlere CHP listelerinden giren Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10’ar milletvekili çıkarmıştı. Meclis’te grup kurmak için gerekli milletvekili sayısını tamamlayan iki parti, kurulacak grubu Gelecek Partisi Genel Merkezinde düzenlenen basın açıklamasında duyurdu. Grup, Saadet Partisi çatısı altında kurulurken grup başkanı ise Gelecek Partisinden seçilecek. İki partinin ortak grup toplantısı ise önümüzdeki hafta Meclis’te gerçekleştirilecek.

“Önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız”

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekillerinin ortak bir grup çalışması içerisinde olduklarını belirten Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Bugün grup dilekçesi, talebi Türkiye Büyük Millet Meclisine iletilecek. Her parti kendi kimliklerini korumakla birlikte Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecekler. Grup başkanı Gelecek Partisinden olacak. Görevler dağılımların esasları tespit edildi, bütün bu hususlarda tam bir mutabakat içerisindeyiz. Görüş ayrılıklarımız, farklılıklarımız siyasi partiler arasında doğaldır. Türkiye’deki atmosfer bir araya gelmeyi, görüş farklılıklarına rağmen iş birliği yapabilmeyi ve ortada söz konusu dağınıklığı ve karamsarlığı giderecek adımlar atmayı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız.”

“Grup olmadan yapılacak çalışmalar çok zayıf kalıyor”

Meclis’te bir araya geldikleri zaman grup oluşturacak kadar milletvekilleri olduklarını hatırlatan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Biz bir araya gelmeyi ülkemiz, milletimiz için bir ihtiyaç olarak gördük. Meclis, bugüne kadar dışarda, kürsülerde, mitinglerde dile getirdiğimiz konuların artık siyasette daha etkili olacak tarzda gündeme getirileceği ortamı bize bahşediyor. Bu ortamı iyi değerlendirebilmek için de bir grup kurulmasına ihtiyaç var. Grup olmadan yapılacak çalışmalar çok zayıf kalıyor genelde. Bunun hayırlara vesile olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Meclis’te grup kurma konusunda anlaşan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Meclis’teki 6. grup olacak.