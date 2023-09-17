’Geleneksel Ankara Ezgileri: Seymen Tezenelerinden Bacıeren Oyunlarına’ adlı albümüm tanıtım konserinde çalınan geleneksel Ankara ezgileri, Yenimahalle’de yankılandı.

Ankara kültürü, müzikleri ve oyunlarının tanıtılmasına öncülük eden Ankara Kulübü Derneği, Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde ’Geleneksel Ankara Ezgileri: Seymen Tezenelerinden Bacıeren Oyunlarına’ adlı albümün tanıtım konserini gerçekleştirdi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen gala gecesine, yoğun katılım gösteren vatandaşları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yalnız bırakmadı.

Eğlence tavan yaptı

Seymen ve bacırenlerin gösterileri ile start alan programda, Türk Halk Müziğinin önemli isimlerinden Gülşen Kutlu, Neşe Dilekçioğlu, Fatma Parlakol ve Emine Koç da sahne aldı. Birbirinden güzel ezgileri Başkentliler için söyleyen solistlere vatandaşlar da eşlik etti. Eğlencenin tavan yaptığı gecede, salonu tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, ayağa kalkarak hep birlikte oynamayı da ihmal etmedi.

Solistlere plaket takdim etti

Program sonunda Belediye Başkanı Yaşar’a ev sahipliği için teşekkürlerini sunan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan, solistlere teşekkür plaketi takdimi için Yaşar’ı sahneye davet etti. Solistleri tek tek tebrik ederek plaketlerini veren Yaşar, Güvercin Uçuverdi ve Misket parçasıyla Özaslan ile birlikte sahnede oynadı.

"Ankara hem kurtuluşu hem de kuruluşu temsil eder"

Daha sonra konuşma yaparak Ankara’nın anlam ve önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Yaşar, “Başkentler, ülkelerin kimliğini ve tarihini yansıtır. Ankara hem kurtuluşu hem de kuruluşu temsil eder. Ankara, Kurtuluş Savaşı’nın merkez karargahı ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir şehirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkenti ne kadar değerli olursa, Türkiye Cumhuriyeti de o kadar değerli olur. Başkentimize sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bugün burada böyle bir projeye destek olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bu güzel konserde sahne alan sanatçılarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.