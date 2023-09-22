Geleneksel Karakucak Güreşleri'ne 300 fazla güreşçi katıldı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, geçtiğimiz hafta sonu ilçelerinde düzenlenen Karakucak Güreşleri büyük ilgi gördüğünü ve 300 fazla güreşçi katıldığı söyledi.

Bu yıl Osmaneli’nde 1’inci düzenlenen Karakucak Güreşleri geçtiğimiz hafta büyük bir katılım ile sona erdi. Geleneksel Tarihi Osmaneli Panayırı’nın uzun yıllar sonra Karakucak Güreşleri ile başladığı anlatan Başkan Şahin, "300’den fazla güreşçinin katıldığı Osmaneli (Lefke) 1. Karakucak Güreşleri büyük ilgi görürken Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu güreşçiler Osmaneli’ne geldi. Güreşler ayrıca il dışından gelen misafirlerin de ilgi odağı haline geldi. Organizasyonumuz bu çocuklarla her yıl büyüyerek devam edecek. Geleneksel güreşlerde Türkiye’de ilk beşte yer almak en büyük hedefimiz’’ ifadelerini kullandı.