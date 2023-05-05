Geleneksel Kiraz Festivali Komitesi toplandı

Tekirdağ’da düzenlenen Geleneksel Kiraz Festivali öncesi, festivalin yürütülmesiyle ilgili sorumlu olan komite toplandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 57’ncisi düzenlenecek olan Kiraz Festivali öncesi festival programının belirlenmesi için Kiraz Festivali İcra Komitesi toplandı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 57’ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali ile ilgili oluşturulan İcra Komitesi, festival programının netleştirilmesi amacıyla toplantı düzenledi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın başkanlığında yapılan 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali İcra Komitesi toplantısında, kurumlar arasında iş bölümü, festival alanı ile ilgili düzenlemeler, organizasyonun detayları gibi konular tek tek masaya yatırılarak ele alındı.

Birçok etkinlik olacak

8-11 Haziran 2023 tarihleri arasında organize edilecek olan 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, 7’den 70’e herkesin sevdiği şarkıcıların konserlerinin yanı sıra yağlı güreş, kiraz yetiştirme yarışması, kültür etkinlikleri, çocuklar için eğlenceli aktiviteler ve açık hava sineması gibi çok sayıda farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalde sahne alacak ünlü şarkıcılar ve diğer sürprizler ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde bilgilendirme yapılacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel: “Sürpriz isimler gelecek”

Toplantının ardından açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali İcra Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Valimiz Sayın Aziz Yıldırım başkanlığında yaptığımız toplantıda, 8-11 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceğimiz festival organizasyonumuzun program detayları hakkında bilgi vererek, paydaş kurumların yürüteceği çalışmaları planladık. Sürpriz isimlerin sahne alacağı festivalimizle ilgili detaylı açıklamayı kısa süre içinde yapacağız. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.