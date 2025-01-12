Geleneksel lezzetin adresi Safran Restaurant hizmete başladı

Silivri’de Osman Saray Mutfağı konseptli, klasik Türk ve yöresel yemeklerinin hazırlandığı Safran Restaurant hizmete açıldı. 1996’dan 2006’ya kadar Silivri başta olmak üzere İstanbul’da çeşitli otel ve restoranlarda mutfak deneyimi kazanıp, ardından uluslararası bir çok otel ve restoranlarda mutfak yöneticiliği, Chef ve danışmanlık hapan Chef Sedat Sade, ortakları İbrahim Tok ve Nurullah Tarakçı ile birlikte Silivri’ye yeni bir lezzet mekanı kazandırdı.

Osmanlı Saray Mutfağı’nın unutulmaz lezzetlerini Silivrililere sunan Chef Sedat Sade, kaliteli ürünler ile hazırlanan yemeklerin uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulacağını belirtti.

Safran Restaurant Piri Mehmet Paşa Mahallesi Vehbi Duru Sokak üzeri, PTT ve Vergi Dairesi arkasında hizmete açıldı.